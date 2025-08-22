Mehr Sicherheit in Frutigen: Fussgängerstreifen ab Mitte September

Die Frutigerin Angela Blaser hatte seit Wochen Angst, wenn ihre Kinder Joscha und Ilya (von links) die Hauptstrasse in Frutigen ohne Fussgängerstreifen, wie hier bei der Widibrücke, überqueren müssen. Auf Nachfrage des «Frutigländer» erklärt ...

Die Frutigerin Angela Blaser hatte seit Wochen Angst, wenn ihre Kinder Joscha und Ilya (von links) die Hauptstrasse in Frutigen ohne Fussgängerstreifen, wie hier bei der Widibrücke, überqueren müssen. Auf Nachfrage des «Frutigländer» erklärt Stefan Schöni, Projektleiter im Tiefbauamt des Kantons Bern, dass die Vormarkierungen am 22. August erfolgen sollen. «Die endgültigen Markierungen werden dann Mitte September angebracht», so Schöni. Grund für die Verzögerung seien unter anderem die ungünstigen Wetterbedingungen. Auch in der Gemeindeverwaltung zeigt man sich erleichtert. Geschäftsleiter Peter Grossen erläutert gegenüber der Redaktion: «Die Gemeinde hat sich dafür eingesetzt, dass mehr Fussgängerüberwege realisiert werden. Wenn das nun stattfindet, freuen wir uns, da uns die Sicherheit der Bevölkerung sehr am Herzen liegt.»