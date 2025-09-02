Immobilien Immobilien
Mirjam Dürst Stucki wird neue Kreisoberingenieurin

  02.09.2025 Region
Mirjam Dürst Stucki wird Nachfolgerin von Markus Wyss als Kreisoberingenieurin der Region Oberland. BILD: ZVG
Mirjam Dürst Stucki wird ab Herbst Kreisoberingenieurin der Region Oberland des kantonalen Tiefbauamtes (Oberingenieurkreis I).

Sie tritt per 1. September 2026 die Nachfolge von Markus Wyss an, der auf diesen Zeitpunkt hin in Pension geht, wei der Kanton mitteilt. ...

