Mirjam Dürst Stucki wird neue Kreisoberingenieurin

Sie tritt per 1. September 2026 die Nachfolge von Markus Wyss an, der auf diesen Zeitpunkt hin in Pension geht, wei der Kanton mitteilt. ...

Mirjam Dürst Stucki wird ab Herbst Kreisoberingenieurin der Region Oberland des kantonalen Tiefbauamtes (Oberingenieurkreis I).

Sie tritt per 1. September 2026 die Nachfolge von Markus Wyss an, der auf diesen Zeitpunkt hin in Pension geht, wei der Kanton mitteilt. Die 42-jährige Mirjam Dürst Stucki ist diplomierte Geologin mit einer Dissertation. Aktuell ist sie im Oberingenieurkreis I Bereichsleiterin Unterhalt Kantonsstrassen und Projektleiterin im Naturgefahrenbereich. Diese Lösung ermöglicht es, in den kommenden Monaten einen optimalen Übergang in der Leitung des Oberingenieurkreis I zu gewährleisten und den Wissenstransfer sicherzustellen.

RED