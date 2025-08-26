Musikalisches Gemälde

Einmal mehr fand vor einer Woche das Open Mic Frutigen in der Sattelkammer statt. Für den Rahmen des musikalischen Bildes sorgten die beiden ...

Wenn Töne Bilder entstehen lassen: Christoph Trummer und Pertuschki «malen» Töne am Open Mic Frutigen

Einmal mehr fand vor einer Woche das Open Mic Frutigen in der Sattelkammer statt. Für den Rahmen des musikalischen Bildes sorgten die beiden Hosts Knopf und Tom Klingl.

Das musikalische Gemälde erklingen liessen die beiden Künstler Pertuschki aus der Lenk und der in Bern lebende Frutiger Christoph Trummer. Pertuschki gestaltete den poetischen Teil des Kunstwerks. Seine Mundartlieder haben einen ernsten Hintergrund. Sein musikalisches Bild nahm immer mehr Gestalt an und liess erahnen, dass etwas Grosses entstehen wird. Der «Local Hero» des Abends, Christoph Trummer, eröffnete sein Set mit einem Lied über seine Heimat Frutigen. Die Konturen des Klangbildes wurden immer klarer und das musikalische Gemälde zum Kunstwerk. Das Ergebnis der Musikmaler: das Frutigtal mit all seinen Facetten. Einige der zum Teil noch nicht veröffentlichten Lieder des neuen Albums von Trummer feierten am Open Mic Frutigen Premiere und bildeten den Hintergrund dieses einzigartigen Kunstwerks.

WERNER RÄTZ