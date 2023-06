Neue Aufgabe für Ursina Humm Zürcher

Weil Jörg Burkhalter, der bisherige Schulleiter der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (Musika) aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss, wurde an der ausserordentlichen Vorstandssitzung des Trägervereins am vergangenen Freitag in Frutigen die Schulleitung neu organisiert. Mit Ursina Humm Zürcher, der bisherigen Co-Schulleiterin, übernimmt eine engagierte, kommunikative, lokal verwurzelte und bestens qualifizierte Person die Hauptschulleitung. Jörg Burkhalter bleibt mit einem kleinen Pensum weiterhin in der Schulleitung und ergänzt mit seiner Erfahrung und seinen Kompetenzen die neue Schulleiterin bestens. Mit dem bewährten Team in vertauschten Rollen setzt der Vorstand auch auf Kontinuität in der dezentral organisierten Musikschule mit den 13 Vertragsgemeinden in den beiden Tälern.

Gleich im Anschluss an die Vorstandssitzung fand die Hauptversammlung des Trägervereins statt. Alle statutarischen Geschäfte wurden einstimmig verabschiedet. Die Rüegsegger Treuhand AG ist wie bisher für die professionelle Führung von Kasse und Sekretariat zuständig. Als Revisoren wurden Thomas Abegglen wieder- und Mirco Palma neu gewählt.

Einen musikalischen Höhepunkt boten zwei Teilnehmende des regionalen Begabtenförderungsprogrammes an der Musika. Tamar Wäfler (13, Oboe), begleitet von Klavierlehrerin Annette Philippona, sorgte mit einem schmissigen, amerikanischen Stück für Stimmung. Franz Huber (17, Klavier) hatte nebst Beethoven auch zwei Eigenkompositionen in petto, die für Staunen und grossen Applaus sorgten.

PRESSEDIENST MUSIKA