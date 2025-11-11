Neue Wege, neue Hütten

Neue Wege, neue Hütten11.11.2025 Tourismus
Mehrere Oberländer Berghütten stehen vor einem Wandel: Die Doldenhornhütte wird nach umfangreichem Umbau im Sommer 2026 wieder eröffnet, die neue Mutthornhütte ersetzt den alten Bau vollständig. Währenddessen zieht die Blüemlisalphütte nach einem Rekordsommer Bilanz – und andere Hüttenwarte blicken bereits voraus auf die kommende Saison. Die Kientaler Gspaltenhornhütte im Bild oben zieht auch Gäste aus Übersee an.
