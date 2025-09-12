Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Neun Politiker auf grosser Trail-Mission

  12.09.2025 Vorschau

Neun Parlamentarier sind ab Freitagabend, 19. September, gemeinsam als Team «Gamsstaffel» unterwegs auf der Wildstrubel-Strecke Wild 110. Das überparteiliche Sport-Team will zeigen, dass sie neben dem politischen Alltag gemeinsam etwas erreichen können. Ein ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote