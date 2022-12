Am 20. November fand in den Räumlichkeiten des INFORAMA Oberland in Hondrich die Abschlussfeier des Vollzeitkurses der bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschule statt. 19 Absolventinnen konnten ihre Urkunden entgegennehmen.

Zita Thoma, die Leiterin der Fachschul...