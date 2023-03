Am Freitagabend leitete die neue Präsidentin der Bauernvereinigung Frutigland ihre erste Hauptversammlung. Der Nationalratskandidat Ernst Wandfluh liess wissen, was sich auf der politischen Seite tut. Zum Schluss gab Sonja Imoberdorf vom Sozialdienst Frutigen einen Einblick in die Ar...