Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Reben, die dem Pilz trotzen – und den Gaumen erobern

  11.11.2025 Spiez
Ende September waren die Rebbauflächen beim Spiezwiler Räumli noch sonnenüberflutet. Das Wetter hat es dieses Jahr mit dem Spiezer Wein besonders gut gemeint: Er könnte, so Winzerin Ursula Irion, dieses Jahr hervorragend werden.
Ende September waren die Rebbauflächen beim Spiezwiler Räumli noch sonnenüberflutet. Das Wetter hat es dieses Jahr mit dem Spiezer Wein besonders gut gemeint: Er könnte, so Winzerin Ursula Irion, dieses Jahr hervorragend werden.

In Spiez trifft Tradition auf Innovation: Kellermeisterin Ursula Irion setzt mit neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten auf frische, charaktervolle Weine – und zeigt, dass Nachhaltigkeit auch im Glas begeistern kann.

MARTIN NATTERER
Frische Weine ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote