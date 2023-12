Schnee sorgte für Verkehrsbehinderungen ­­­

Die AFA meldete am Morgen um kurz vor 8 Uhr, dass die Adelbodenstrasse Frutigen – Adelboden in beiden Richtung gesperrt sei. Später informierte auch das RFO Gehrihorn, dass die Strasse wieder gesperrt werden musste. Grund dafür waren die Schneeverhältnisse sowie mehrere Bäume, die auf die Strasse gestürzt waren. Am Samstagmittag konnten die Kantonsstrasse Frutigen – Adelboden sowie die alte Adelbodenstrasse – Elsigbachstrasse wieder befahren werden.

Eine Hotline zur Strassenverbindung nach Adelboden ist unter der Telefonnummer 033 671 44 52 in Betrieb.

Auch die Kantonsstrasse Spiez – Aeschiried war am Samstagmorgen zwischen Spiez und Hondrich wegen umgestürzter Bäume in beiden Richtungen gesperrt, aus dem gleichen Grund kam es in Krattigen zu Behinderungen. Infos zur aktuellen Verkehrslage finden Sie HIER.

Auch die Feuerwehr hatte zu tun

Mehrere Feuerwehren rückten in der Nacht zum Samstag aus. Der automatische Alarm einer Brandmeldeanlage in einem Gebäude in Scharnachtal alarmierte die Feuerwehr Spiez, die um 3.30 zur Unterstützung der Feuerwehr Reichenbach mit der Autodrehleiter ausgerückte. Die Feuerwehr Frutigen hatte auf der alten Adelbodenstrasse (techn. Unterstützung und Verkehrsdienst) und in Kandergrund zu tun (Feuer).

In Kandersteg war der Autoverlad am Samstagvormittag aufgrund eines technischen Defekts zeitweise ausser Betrieb.