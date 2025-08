Schweizer Patenschaft für Berggemeinden sammelte Spenden

Bis jetzt sind Spenden von über 10 Millionen Franken für Blatten bei der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden eingegangen, wie der gemeinnützige Verein am 28. Juli mitteilte.

Zusammen mit 1 Million Franken des Vereins selbst stellt dieser so über 11 Millionen Franken für Sofortmassnahmen sowie Aufräum- und Instandstellungsarbeiten im Lötschental bereit. Vor zwei Monaten zerstörte ein Bergsturz Häuser und Infrastrukturen im Dorf Blatten. Die Menschen standen vor dem Nichts. «In diesen dunklen Stunden hat die Bevölkerung von Blatten enorme Solidarität aus allen Landesteilen, von Privatpersonen, Firmen, Stiftungen, Kantonen, Städten und Gemeinden erfahren», schreibt die Patenschaft für Berggemeinden dazu. In diesem Moment der Ohnmacht hätten sich Menschen, die helfen, die mitfühlen und nicht einfach danebenstehen wollen, gemeldet, so der Verein. Die Spenden von über 10 Millionen Franken würden zeigen, dass Blatten eine Zukunft haben solle. «Dank der grossen Solidarität der SpenderInnen können wir die Gemeinden und Genossenschaften immer wieder bei verschiedensten Schwierigkeiten und Projekten unterstützen», so die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden in ihrer Mitteilung.

AK