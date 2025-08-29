Seine Alphörner begeistern sogar Kühe

Er bringt Wanderstöcke und Besen zum Klingen. Seine grosse Leidenschaft aber gilt dem Alphorn. Seit 50 Jahren baut Johannes Schranz aus Achseten die hölzernen Naturinstrumente, inzwischen für KundInnen aus der ganzen Welt. Auch an den Kandersteger Alphorntagen wird ...

Er bringt Wanderstöcke und Besen zum Klingen. Seine grosse Leidenschaft aber gilt dem Alphorn. Seit 50 Jahren baut Johannes Schranz aus Achseten die hölzernen Naturinstrumente, inzwischen für KundInnen aus der ganzen Welt. Auch an den Kandersteger Alphorntagen wird mindestens ein Instrument aus seiner Werkstatt zu hören sein.

Zum Artikel