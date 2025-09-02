Immobilien Immobilien
Spiez im Wandel: Ein Standort zwischen See, Schloss und Schienen

  02.09.2025 Region
Das Seeufer und eine malerische Bucht machen Spiez zu einem überaus beliebten touristischen Ziel. BILDER: MARTIN NATTERER
13 km Seeufer am Thunersee, dazu zwei Anlegestellen für die Schifffahrt und eine malerische Bucht; das und noch viel mehr hat Spiez seinen Bewohnern und Gästen zu bieten.

Einen Bogen spannen, von dem was war, über das was ist, hin zudem was vielleicht die ...

