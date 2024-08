Sportliches Wochenende bei den Schanzen

SKI NORDISCH Wie jedes Jahr im August wurde letztes Wochenende in der Nordic Arena ein Wettkampf der Serie «Helvetia Nordic Trophy» durchgeführt. 85 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz waren am Start und liessen sich von dem nassen Wetter die Freude an ihrem Sport nicht verderben.

SUSANNA STUDER

Die Mädchen und Knaben der Kategorien U13 und U16 lieferten sich auf der HS74 (zweitgrösste Schanze) spannende Wettkämpfe, und die jüngsten Kinder sprangen auf den Schanzen HS27 und HS12. Auch auf der grössten Kandersteger Schanze, der HS106, wurde gesprungen. Hier war das Teilnehmerfeld (Kategorie Allgemeine Klasse) mit sechs Damen und dreizehn Herren um einiges grösser als in den vergangenen Jahren.

Im Jahr 2022 wurde anlässlich des 80. Geburtstags von alt Bundesrat Adolf Ogi erstmals ein Teamwettkampf in seinem Namen durchgeführt: der Bundesrat-Adolf-Ogi-Cup. Gestartet wird jeweils in Viererteams in den Disziplinen Skispringen und Crosslauf. Dieser Wettkampf fand am Samstag zum dritten Mal statt. Beim Crosslauf am Nachmittag befanden sich unter den zahlreichen ZuschauerInnen nebst dem prominenten Namensgeber auch die Nationalrätin Andrea Zryd und der Nationalrat Ernst Wandfluh. Bei der anschliessenden Rangverkündigung wurde dem Siegerteam der grosse Wanderpokal von Adolf Ogi höchstpersönlich überreicht. Ebenso erhielten die ersten drei Teams einen grosszügigen Beitrag in die Clubkasse, gesponsert von der Stiftung «Freude herrscht».

Zum Abschluss des Wettkampfwochenendes wurde am Sonntagnachmittag noch der Crosslauf der nordischen Kombination ausgetragen. Der erste Wettkampfsprung vom Sonntagvormittag zählte für diesen Lauf. Die 1-Kilometer-Strecke war recht anspruchsvoll und musste je nach Kategorie bis zu vier Mal absolviert werden. Da in der Allgemeinen Klasse drei Kombinierer krankheitsbedingt ausgefallen waren, startete in dieser Kategorie nur ein Läufer.

Ranglistenauszüge (Athleten Skiclub Kandersteg):

Bundesrat Adolf Ogi Cup, 17.08.: 1. Ski Romand 1; 2. SC Kandersteg 2; 3. Ski Romand 2; 4. SC Kandersteg 1; 5. Zürcher Skiverband 1; 6. Zürcher Skiverband 2; 7. SC Kanderteg 3.

Skispringen, 17.08.: Animation-Schanze: 1. Ryter Nael; 4. Ryter Alex. Schanze Birre: U10: 4. Schläpfer Maurice; 10. Ryter Livio. U13 Knaben: 2. Ryter Lenn. U13/U16 Mädchen: 2. Kohler Finja. Schanze Blüemlisalp: U13 Knaben: 2. Otto Matteo. U13 / U16 Mädchen: 3. Otto Romina; 6. Germann Tiziana; 9. Lobsiger Svea; 10. Allenbach Nina. U16 Herren: 6. Clare Emilie; 7. Heiniger Manuel; 14. Eggleton Micah. Allgemeine Klasse Damen, HS 106: 5. Belz Giulia. Allgemeine Klasse Herren, HS 106: 2. Kempf Finn; 6. Lobsiger Lars; 8. Studer Noah; 10. Hug Jan; 11. Kempf Noé.

Skispringen, 18.08.: Animation-Schanze: 2. Ryter Nael; 3. Ryter Alex. Schanze Birre: U10: 3. Schläpfer Maurice; 9. Ryter Livio; U13/U16 Mädchen: 2. Kohler Finja. Schanze Blüemlisalp: U13 Knaben: 2. Otto Matteo; 4. Germann Lennart. U13 / U16 Mädchen: 3. Otto Romina; 7. Germann Tiziana; 9. Lobsiger Svea; 10. Allenbach Nina. U16 Herren: 5. Burn Len; 9. Heiniger Manuel; 10. Clare Emilie; 14. Eggleton Micah. Allgemeine Klasse Damen, HS 106: 5. Belz Giulia. Allgemeine Klasse Herren, HS 106: 2. Kempf Finn; 5. Lobsiger Lars; 9. Studer Noah; 10. Hug Jan; 11. Kempf Noé.

Nordische Kombination (Skispringen und Crosslauf): Animation (HS12), Streckenlänge 1000m: 2. Ryter Nael; 3. Ryter Alex. U10 (HS27), Streckenlänge 1000m: 3. Schläpfer Maurice; 7. Ryter Livio. U13/U16 Mädchen (HS27), Streckenlänge 2000m: 4. Kohler Finja. U13 Knaben (HS74), Streckenlänge 2000m: 2. Otto Matteo; 3. Germann Lennart. U13/ U16 Damen (HS74), Streckenlänge 2000m: 2. Germann Tiziana; 3. Otto Romina; 6. Allenbach Nina; 7. Lobsiger Svea. U16 Knaben (HS74), Streckenlänge 3000m: 3. Burn Len; 7. Heiniger Manuel; 8. Eggleton Micah. Allgemeine Klasse Damen (HS106), Streckenlänge 3000m: 1. Belz Giulia. Allgemeine Klasse Herren (HS 106), Streckenlänge 4000m: 1. Lobsiger Lars.



Vollständige Ranglisten: www.frutiglaender.ch (Web-Links)