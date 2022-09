67,2 Prozent sagten Nein, in keinem der zehn Verwaltungskreise erlangte das Ja-Lager eine Mehrheit. Am grössten war der Widerstand in den ländlichen Gebieten. In Frutigen-Niedersimmental beispielsweise sprachen sich 78 Prozent gegen die Vorlage aus.

