Auch am Karfreitag gibts nicht überall Strom

* Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Autoverlad am Lötschberg eingestellt. Als Grund wurden Unwetterschäden aufgeführt. Der Betrieb wurde ab Donnerstagnachmittag laut BLS reduziert wieder sichergestellt. Die Züge verkehrten an Karfreitag zweimal stündlich.

* Dei Bahnstrecke Frutigen-Kandersteg war am Donnerstag unterbrochen, es wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Bäume auf der Fahrleitung hatten in Kandergrund einen Kurzschluss verursacht. Der Betrieb bis Kandersteg wurde am Donnerstag ab 13 Uhr wieder aufgenommen, an Karfreitag fuht die BLS auf der Bergstrecke fahrplanmässig

* Am Donnerstag war ab 7.30 Uhr die Kantonsstrasse Frutigen - Adelboden aufgrund der Schneefälle und umgestürzter Bäume gesperrt. Auch die Alte Adelbodenstrasse Achseten – Elsigbach – Frutigen wurde gesperrt. Ab 15.30 Uhr waren die beiden Strassenverbindungen wieder offen.

* Im Kander- und Engstligental fiel gemäss Störungsmeldungen auf der BKW-Website am Donnerstag grossflächig die Stromversorgung aus. An Karfreitagmittag waren noch etliche Haushalte ohne Versorgung.

* Von den Stromausfällen waren auch Mobilfunknetze betroffen. In einzelnen Regionen war der Mobilfunkempfang stark eingeschränkt oder teilweise während Stunden ganz unterbrochen. Die teils hohe Lawinengefahr durch den vielen Neuschnee erschwert die Arbeiten.

* Die Kantonspolizei verzeichnete am Donnerstag rund 40 Meldungen wegen der Niederschläge.