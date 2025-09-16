Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Tradition, Trachten und Trauben

  16.09.2025 Spiez
Süsse Ankündigung des Jodlerklubs Spiez BILDER: JACQUELINE RÜESCH
Süsse Ankündigung des Jodlerklubs Spiez BILDER: JACQUELINE RÜESCH

Das einzige Weinfest im Berner Oberland findet einmal im Jahr im idyllisch gelegenen Städtchen Spiez statt. Durch seine einzigartige Hanglage, die zahlreichen Sonnentage und den nahen See geniesst Spiez beste Bedingungen für seinen charakteristischen alpinen Wein.

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote