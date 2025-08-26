Trauriger Abschied und klingender Neubeginn an der Musika

Musik entdecken beim Tag der offenen Tür: Am 25. Oktober können Interessierte im Schulhaus Oberdorf in Wimmis verschiedene Instrumente ausprobieren und sich beraten lassen.

Der Schulstart an der Musika verlief dieses Jahr nicht ganz so fröhlich wie auch schon. Ende Juni musste sich das Team von seinem überaus geschätzten Örgeli-Lehrer David Kallen verabschieden, der nach kurzer, schwerer Erkrankung allzu rasch verstarb und eine riesige Lücke hinterlässt – bei seiner Familie und im Musika-Team.

Trauriger Abschied: der Örgeli-Lehrer bleibt im Herzen und in Erinnerung

Schwyzerörgeli und Akkordeon: Während fast 38 Jahren hat David mit ausserordentlicher Hingabe, mit viel Liebe, Geduld und feinem Gespür die ihm anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen an der Musika unterrichtet. Sein Einsatz für den Erhalt und die Vermittlung der hiesigen Volksmusik als kulturelles Erbe in der Region war selbstlos und immens: eine wahre Herzensangelegenheit. Kallen hinterlässt einen grossen, nachhaltigen Fussabdruck, und sein Vermächtnis soll voller Dankbarkeit in Ehren gehalten werden. Sein ruhiges, positives, zugewandtes und liebenswertes Wesen war im Kollegium äusserst geschätzt und wird für immer in lieber Erinnerung bleiben. Zurzeit amten drei hilfsbereite Menschen als Stellvertretende, bis eine längerfristige Nachfolgelösung gefunden werden kann, denn David Kallens Vermächtnis soll erhalten und weiter gep!egt werden.

Tag der offenen Tür: Jedes Instrument darf ausprobiert werden

An der Musika ist es jederzeit möglich, ein Schnupperabonnement zu lösen und loszulegen. Fällt die Entscheidung schwer, können bis zu vier Instrumente bei der entsprechenden Lehrperson einmal gratis ausprobiert werden, bevor kostenp!ichtig gebucht wird. Am 25. Oktober vormittags findet der beliebte Tag der offenen Tür im Schulhaus Oberdorf in Wimmis statt. Hier kann nach Herzenslust und unter fachkundiger Beratung gesungen, geblasen, gestrichen, getrommelt und auf Tasten gedrückt werden Der Semesterkurs «Musik und Bewegung» ist zusammen mit dem Kinderchor für viele Kinder der erste Berührungspunkt mit der Musikschule. Beide Angebote starten nach den Herbstferien. Dann legt auch das Musikschulorchester SInfoniKA los. Es bietet eine geeignete Plattform, um das im Einzelunterricht Gelernte anzuwenden und um sehr viele wertvolle Kompetenzen zu erweitern. Das Orchester bestreitet ein grosses Projekt jährlich und ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene offen.

Weitere Informationen:

www.musika.ch

RED