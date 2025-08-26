Immobilien Immobilien
Trauriger Abschied und klingender Neubeginn an der Musika

  26.08.2025 Region
In dankbarer Erinnerung gedenkt die Musika ihres Örgeli-Lehrers David Kallen, hier im Garten des Hotels Simplon Frutigen im Juni 2022. BILD: ZVG
Musik entdecken beim Tag der offenen Tür: Am 25. Oktober können Interessierte im Schulhaus Oberdorf in Wimmis verschiedene Instrumente ausprobieren und sich beraten lassen.

Der Schulstart an der Musika verlief dieses Jahr nicht ganz so fröhlich wie auch ...

