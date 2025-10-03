Tunnelsperrungen für die Reinigung

Auf der A6 und der A8 werden laut Mitteilung des Astra Tunnelreinigungen und verschiedene Unterhaltungsarbeiten statt!nden. Diese Arbeiten werden mit Sperrungen verbunden sein. • Simmenfluhtunnel: 6. Oktober, von 7 bis 16.30 Uhr: Sperrung der A6 zwischen dem Anschluss Wimmis und dem ...

Auf der A6 und der A8 werden laut Mitteilung des Astra Tunnelreinigungen und verschiedene Unterhaltungsarbeiten statt!nden. Diese Arbeiten werden mit Sperrungen verbunden sein.

• Simmenfluhtunnel: 6. Oktober, von 7 bis 16.30 Uhr: Sperrung der A6 zwischen dem Anschluss Wimmis und dem Anschluss Port in beide Richtungen.

• Leimerntunnel: Nacht 8./9. Oktober, von 20 bis 6 Uhr: Sperrung der A8 zwischen Spiez und Faulensee in beide Richtungen.

• Spiezwilertunnel und Umfahrung Emdtal: Nacht vom 9./10. Oktober, von 19 bis 6 Uhr: Sperrung der A6 zwischen Spiez und Mülenen in beide Richtungen.

• Leissigentunnel: Zusätzlich zu den Reinigungsarbeiten müssen Wartungsarbeiten an der Betriebsausrüstung des Leissigentunnels durchgeführt werden. Aus diesem Grund sind zusätzliche Sperrnächte erforderlich. Nacht vom 7./8. Oktober, von 20 bis 6 Uhr: Sperrung des Leissigentunnels. Vier Nächte – 13./14. bis 16./17. sowie vier Nächte 20./21. bis 23./24. Oktober, jeweils von 20.30 bis 5 Uhr: Sperrung des Leissigentunnels.

Während all dieser geplanten Strassensperrungen wird der Verkehr lokal umgeleitet.

RED