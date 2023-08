SOMMERSERIE, TEIL 2 Bis 2011 leitete Eugen Walther mehr als drei Jahrzehnte lang das Bad Heustrich. Seit gut 30 Jahren lebt er mitten in Interlaken, aber fernab vom Touristentrubel. Die Hände in den Schoss zu legen, kommt für den fitten Rentner noch lange nicht in Frage. ...