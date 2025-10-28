Viehzucht mit Leidenschaft und Qualität

An der diesjährigen Punktierung im Frutigland werden während einer Bestandesschau die Kühe der hiesigen Landwirtschaft nach diversen Kriterien bewertet. An diesem Wochenende in Frutigen präsentierten Züchterinnen und Züchter, wie hier Hans Grossen, über ...

An der diesjährigen Punktierung im Frutigland werden während einer Bestandesschau die Kühe der hiesigen Landwirtschaft nach diversen Kriterien bewertet. An diesem Wochenende in Frutigen präsentierten Züchterinnen und Züchter, wie hier Hans Grossen, über 250 Tiere von beeindruckender Qualität. Fachkundige Richter zeigten sich begeistert vom hohen Niveau der regionalen Viehzucht.

