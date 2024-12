An der Pädagogischen Hochschule Bern haben im Herbst vier FrutigländerInnen ihr Lehrdiplom erlangt. Sekundarstufe I: Pia Zurbrügg, Adelboden; Sekundarstufe II: Markus Lauber, Adelboden; Bachelor of Arts in Secondary Education: Manuel Rubin, Frutigen; Maturitätsschulen mit berufspädagogischer Qualifikation: Ava-Katharina Schröder, Adelboden.

PRESSEDIENST PH BERN