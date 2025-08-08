Von der Schiefertafel zur Robotik

Nächste Woche fängt die Schule wieder an. In den letzten Tagen waren viele Vorbereitungen im Gange, damit am Montag alles bereit ist, um loszulernen. Dabei waren auch Muskeln gefragt. Matthias Schär und Martin Wenger zum Beispiel zügeln gemeinsam das Informatikmaterial ...

Nächste Woche fängt die Schule wieder an. In den letzten Tagen waren viele Vorbereitungen im Gange, damit am Montag alles bereit ist, um loszulernen. Dabei waren auch Muskeln gefragt. Matthias Schär und Martin Wenger zum Beispiel zügeln gemeinsam das Informatikmaterial ins alte Widi-Schulhaus in Frutigen. (von links nach rechts).