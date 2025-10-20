A6 Wimmis: Sperrung des Simmenfluhtunnels aufgrund von Vorbereitungsarbeiten

Um die letzte Etappe des Sanierungsprojekts Thun-Süd – Spiez durchführen zu können, müssen auf der A6 im Simmenfluhtunnel Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wird der Tunnel eine Nacht lang gesperrt.

Der Simmenfluhtunnel beim Zubringer Simmental wird im Rahmen des laufenden Sanierungsprojekts Thun-Süd – Spiez im nächsten Jahr saniert. Aufgrund dieser zukünftigen Sanierung müssen im Tunnel Vorbereitungsarbeiten (Haftzugprüfungen, Referenzbildaufnahmen Videoanlagen, usw.) durchgeführt werden. Dafür wird er wie folgt gesperrt:

• 22./23. Oktober 2025, von 20 Uhr bis 5 Uhr: Sperrung des Simmenfluhtunnels in beiden Fahrtrichtungen

Der Verkehr wird während der Sperrung lokal umgeleitet.