Wo jeder Laib eine Geschichte erzählt – Frutiger Käsekenner im Einsatz

Hans Wyssen aus Frutigen wirkte an der 26. Berner Alpkäsemeisterschaft in Saanen als Juror für die Kategorie Coeur des Alpes mit. Gemeinsam mit weiteren Fachleuten prüfte er Optik, Konsistenz und Geschmack der eingereichten Käselaibe nach einem strengen ...

Hans Wyssen aus Frutigen wirkte an der 26. Berner Alpkäsemeisterschaft in Saanen als Juror für die Kategorie Coeur des Alpes mit. Gemeinsam mit weiteren Fachleuten prüfte er Optik, Konsistenz und Geschmack der eingereichten Käselaibe nach einem strengen Bewertungsschema. Den Sieg holte sich der Käse von Tanja Haldemann und Christian Röthlisberger aus Zweisimmen, denen Wyssen die Medaille vor grossem Publikum überreichen durfte. Die ganze Geschicht lesen Sie hier