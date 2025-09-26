Immobilien Immobilien
Wo jeder Laib eine Geschichte erzählt – Frutiger Käsekenner im Einsatz

  26.09.2025 Frutigen
BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Hans Wyssen aus Frutigen wirkte an der 26. Berner Alpkäsemeisterschaft in Saanen als Juror für die Kategorie Coeur des Alpes mit. Gemeinsam mit weiteren Fachleuten prüfte er Optik, Konsistenz und Geschmack der eingereichten Käselaibe nach einem strengen ...

