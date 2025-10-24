Immobilien Immobilien
«Wohin wollt ihr mit dem Wasser?»

  24.10.2025 Reichenbach, Kiental
BILD: JACQUELINE RÜESCH
Fast zwanzig Jahre nach dem verheerenden Hochwasser von 2005 will Reichenbach den Schwarzbach umfassend sichern. Doch das neue Projekt sorgt für Diskussionen: An der Mitwirkungsveranstaltung äusserte die Bevölkerung deutliche Kritik an Kosten, Dimension und Nutzen der geplanten Massnahmen. Jetzt steht eine Überarbeitung des Projekts bevor. 

