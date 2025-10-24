«Wohin wollt ihr mit dem Wasser?»24.10.2025 Reichenbach, Kiental
Fast zwanzig Jahre nach dem verheerenden Hochwasser von 2005 will Reichenbach den Schwarzbach umfassend sichern. Doch das neue Projekt sorgt für Diskussionen: An der Mitwirkungsveranstaltung äusserte die Bevölkerung deutliche Kritik an Kosten, Dimension und Nutzen der geplanten Massnahmen. Jetzt steht eine Überarbeitung des Projekts bevor.
Lesen Sie HIER weiter
Fast zwanzig Jahre nach dem verheerenden Hochwasser von 2005 will Reichenbach den Schwarzbach umfassend sichern. Doch das neue Projekt sorgt für Diskussionen: An der Mitwirkungsveranstaltung äusserte die Bevölkerung deutliche Kritik an Kosten, Dimension und Nutzen der geplanten Massnahmen. Jetzt steht eine Überarbeitung des Projekts bevor.
Lesen Sie HIER weiter