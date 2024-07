Zwanzig Botschafter auf zwei Rädern

Wer schon einmal auf einer Vespa gesessen hat, weiss: Dieses Gefährt ist eher für die Kurzstrecke gedacht. Dass man damit auch durch halb Europa fahren kann, haben diese jungen Leute bewiesen. Gestartet in Mailand, war ihr erster Zwischenstopp das Internationale Pfadfinder zentrum in Kandersteg – kein Wunder, denn auch die «Vesparisti» gehören der Pfadfinderbewegung an. Am nächsten Tag ging’s auch schon weiter nach Deutschland, dann nach Luxemburg, Belgien, Frankreich, durch die Niederlande und weiter über Dänemark bis nach Norwegen. Der 3000-Kilometer-Trip hat ein historisches Vorbild: Auch vor 75 Jahren bestiegen italienische Scouts ihre motorisierten Zweiräder, um bis nach Skandinavien zu t uckern. Was das Ziel der «Pfadis» ist und welchen Hintergrund die ganze Aktion hat, lesen Sie hier