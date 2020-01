Betriebe für «Tag der offenen Hoftüren» gesucht

Am 7. Juni findet der «Tag der offenen Hoftüren» statt. Gesucht sind Landwirtschaftsbetriebe, die beim Projekt mitmachen.

Unter dem Motto «Zeige, was du machst!» sind Bauernbetriebe in der ganzen Schweiz dazu eingeladen, ihre Hoftüren zu öffnen, der Bevölkerung Einblick in die landwirtschaftliche Produktion zu gewähren und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Bei Hofrundgängen und Produktpräsentationen sollen BesucherInnen erfahren können, woher die Schweizer Lebensmittel kommen. Ziel ist es, Bekanntheit, Sympathie und Verständnis für den eigenen Betrieb und für die gesamte Branche zu gewinnen. Das Programmangebot kann jeder Betrieb selbst bestimmen – vom einfachen Stallbesuch bis hin zum grossen Hoffest ist vieles möglich. Wichtig sind die Produktionseinblicke sowie die Präsentation von…