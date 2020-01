Saisonstart in der Skiregion gelungen

Das Wetter hat zu Saisonbeginn teilweise verrückt gespielt. Die Besucherzahlen der Festtage lassen die grossen Bahnbetreiber aber strahlen. Und auch alternative Angebote fanden grossen Anklang.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Gut 50 Skigebiete sind vom Schweizer Seilbahnverband befragt worden. Das Fazit der Stichproben für die Zeit von Saisonbeginn bis am 31. Dezember ist für die Branche sehr erfreulich: Schweizweit stiegen im Fünfjahresvergleich die Ersteintritte um 17,1 Prozent und der Umsatz aus dem Personentransport um 18,3 Prozent. Erwähnt werden muss allerdings, dass in den letzten fünf Jahren zwei ungewöhnlich schwache Saisonstarts verzeichnet wurden, was die Zahlen relativiert.

Bei der Anzahl Gäste sind fast alle Regionen stärker geworden: Das Tessin mit rekordverdächtigen + 144 Prozent, die…