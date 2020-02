Der Bundesrat hat die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) beschlossen. Das bedeutet, dass ab sofort keine Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen durchgeführt werden dürfen. Auch die Fasnachtsveranstaltungen in Bern, Biel, Langenthal, Moutier und an weiteren Orten müssen abgesagt werden. Sport- und Kulturveranstaltungen, bei denen über 1000 Personen erwartet werden, müssen abgesagt werden bzw. ohne Publikum stattfinden. Diese Massnahme ist wichtig, um die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz zu verhindern und Ansteckungsketten zu verhindern. Das Verbot tritt sofort in Kraft und gilt mindestens bis zum 15. März.

Bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen, bei denen weniger als 1000 Personen teilnehmen, müssen die Veranstalter zusammen mit der zuständigen kantonalen Behörde eine Riskoabwägung vornehmen, ob sie die Veranstaltung durchführen können oder nicht. Für diesbezügliche Fragen wird eine Hotline eingerichtet. Die Nummer wird am Nachmittag bekannt gegeben.

Ab sofort übernimmt das Kantonale Führungsorgan (KFO) die Führung und Koordination im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In enger Absprache mit dem Regierungsrat und den betroffenen kantonalen Stellen wie dem Kantonsarztamt und dem Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär ordnet das KFO die notwendigen Massnahmen an, damit der Kanton Bern die Situation bestmöglich bewältigen kann. Gleichzeitig übernimmt es auch vollumfänglich die Führung der Kommunikation. Das KFO schätzt die Lage laufend ein, damit es zeitnah auf eine Veränderung der Lage reagieren kann.

