In der Sommersession 2019 hat der Grosse Rat eine parlamentarische Initiative vorläufig unterstützt, die fordert, den Klimaschutz als vordringliche Aufgabe in der Kantonsverfassung zu verankern. Nun gehen zwei Varianten eines neuen Verfassungsartikels in die Vernehmlassung: Die erste Variante entspricht der eingereichten Initiative und hat zum Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf zwei Grad zu begrenzen. Die zweite Variante verlangt, dass der Kanton Bern bis 2050 klimaneutral sein muss.

