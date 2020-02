ASYLPOLITIK Ab diesem Frühjahr werden abgewiesene, ausreisepflichtige Asylsuchende in Rückkehrzentren untergebracht und betreut. Dort erhalten sie weitere Nothilfeleistungen und werden bei der Vorbereitung ihrer Rückreise in ihren Heimatstaat unterstützt.

Am 5. Juni 2016 haben die Schweizer Stimmberechtigten dem neuen Asylgesetz zugestimmt. Wer in seinem Heimatland nicht verfolgt ist, kann und muss dorthin zurückkehren. Wer zurückkehren muss, wird in der Schweiz nicht integriert und darf auch nicht arbeiten.

Im Rahmen der Neustrukturierung des Asyl- und Flüchtlingsbereichs (NA-BE) wird der Kanton Bern Personen mit rechtskräftigem negativem Asylentscheid zukünftig in dafür bestimmten Kollektivstrukturen unterbringen. Der Kanton Bern passt so seinen Asyl- und Flüchtlingsbereich den…