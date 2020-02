In Därstetten wurde Anfang Jahr nachts ein Baby in einer Kartonschachtel ausgesetzt. Das Kind wurde erst am nächsten Morgen von einem Bürger der Gemeinde gefunden und hat vermutlich nur Dank einer Wolldecke überlebt. Bereits in den Jahren 2005, 2012 und 2013 wurden in der Region Säuglinge ausgesetzt.

Diese Fälle bewegten Grossrat Thomas Knutti dazu, eine Motion einzureichen. Der Weissenburger fordert den Regierungsrat auf, im Kanton Bern mindestens eine weitere Babyklappe zu eröffnen und präventiv auf das Angebot aufmerksam zu machen. Eine Verhinderung solcher Vorfälle sei vermutlich sehr schwierig.

Die einzige Möglichkeit sei, dass verzweifelte Mütter ihr neugeborenes Baby in eine Babyklappe legen würden, wo ein Neugeborenes gut aufgehoben sei und sofort Hilfe geleistet werden…