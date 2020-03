CORONA-KRISE Gestern Nachmittag hat der Bundesrat die landesweite Vereinheitlichung der Corona-Massnahmen verkündet. Bis 19. April gilt nun in der gesamten Schweiz die ausserordentliche Lage mit verschärften Regeln.

MARK POLLMEIER

Es war ein absehbarer Schritt. Am Montagnachmittag verkündete die Landesregierung den erwarteten «Lockdown» ab Mitternacht, also die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens im Land. Um die Regeln gesamtschweizerisch vereinheitlichen zu können, wurde die Lage von «besonders» auf «ausserordentlich» hochgestuft. Es gilt nun faktisch das Notrecht, was dem Bundesrat erweiterte Entscheidungskompetenzen gibt.

Leicht gemacht hat sich die Landesregierung die Entscheidung nicht. Die Krisensitzung dauerte deutlich länger als erwartet, mehrmals wurde die…