Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern sank im Februar um 310 Personen auf 11178. Die Arbeitslosenquote blieb dennoch unverändert bei 2 Prozent. Das Baugewerbe verzeichnete nach dem saisonal begründeten Anstieg in den letzten Monaten einen grossen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Auch alle übrigen Branchen verzeichneten im Februar eine stärker werdende Nachfrage nach Arbeitskräften. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse blieb die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat stabil.

In acht von zehn Verwaltungskreisen des Kantons ging die Arbeitslosigkeit zurück. Im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen blieb sie stabil und im Verwaltungskreis Berner Jura stieg sie leicht an. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen geht von 0,9 (Frutigen-Niedersimmental) bis 3,3…