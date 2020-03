Nach der Gesundheitsvorsorge muss nun dringend der Schutz der Wirtschaft verbessert werden. Auch hier ist der Faktor Zeit entscheidend. Doch die Politik tut sich schwer, die Mammutaufgabe zu bewältigen. Schneller reagiert haben die Unternehmen vor Ort – so gut sie eben können.

MARK POLLMEIER

«Bescheidenheit, Bescheidenheit, Bescheidenheit.» So lautete Bundesrat Alain Bersets Empfehlung, als er nach dem Fortgang der Corona-Krise gefragt wurde: wie es nun weitergehe, wann man wieder mit Normalität rechnen könne. Es werde an vielen Orten an Lösungen und Massnahmen gearbeitet, so Berset – aber vieles wisse man einfach noch nicht. Man müsse beobachten, wie sich die Lage entwickle und dann angemessen reagieren.

Für den Gesundheitssektor mag diese Einschätzung zutreffen. Hier kann man tatsächlich…