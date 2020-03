Woche zwei nach dem Schliessungsgebot für fast alle Geschäfte und dem bundesrätlichen Rat, zu Hause zu bleiben, ist vorbei. Wie hat sich der Hauslieferungsdienst der noch offenen Adelbodner Läden bewährt? Ein Blick hinter die Kulissen.

RETO KOLLER

Remo Hersche hatte die Idee, die Tatkraft und die Unterstützung. Er rief mit zwei KollegInnen einen Hauslieferdienst ins Leben, um die einheimischen Geschäfte zu entlasten (der «Frutigländer berichtete»).

Bis zu 30 Aufträge pro Tag

Hersches Tag beginnt um sieben Uhr morgens. Es gilt, die Informationen für die Fahrer noch einmal zu überprüfen, die am Vortag zusammengekommen sind. Wenn die Kirchturmuhr achtmal schlägt, steht der Besuch in den Partnergeschäften an. Sie haben die Taschen für ihre meist älteren KundInnen gepackt. Hersche belädt das…