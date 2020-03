In der ersten Grossratssitzung des Jahres am 2. März ist der Nachfolger Anita Luginbühls (Krattigen, BDP) vereidigt worden: Matthias Matti aus Zweisimmen. Er ist nachgerückt, weil Luginbühl per Ende Januar 2020 ihr Mandat niedergelegt hat (der «Frutigländer» berichtete). Ihre Funktion als Fraktionspräsidentin hat Peter Gerber (Schüpfen) übernommen. Damit sitzen nur noch vier Frutigländer im Kantonsparlament.

BIANCA HÜSING