THUN An der AgriMesse vom letzten Wochenende führte die Initiative Holz BE erstmals einen «Treffpunkt Holz und Landwirtschaft» durch. Die Referenten waren sich einig: Der Rohstoff wird noch zu selten eingesetzt.

MICHAEL SCHINNERLING

«Bärner Holz – üsä Stolz», steht auf dem Haus des Holzbauunternehmers Christian Däpp. Wie ernst ihm dieser Spruch ist, machte der Aeschiner in seinem Referat an der AgriMesse in Thun klar. «Macht es Sinn, mit eigenem Holz zu bauen?», fragte er ins Publikum. Und die Antwort schickte er gleich hinterher: «Ja, es macht Sinn. Wir können damit eine Eigenleistung erbringen. Und es macht stolz, mit eigenem Holz zu bauen.» Es gelte dabei aber, einige Punkte zu beachten. So müsse etwa der eigene Waldbestand geprüft werden. Nicht jeder verfüge über die optimalen…