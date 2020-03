Hoher Besuch im Berner Oberland: Die Präsidentin des «Swiss Centers of North America» (New Glarus), die Auslandschweizerin Beth Zurbuchen, besucht dieser Tage die Region. Der «Frutigländer» sprach Anfang der Woche mit der 59-Jährigen über die Gründe ihrer Geschäftsreise – und ihre Aussensicht auf die Corona-Krise.

PETER SCHIBLI

So hatte sie sich ihre Geschäftsreise in die Schweiz nicht vorgestellt: Als die «Doppelbürgerin» Beth Zurbuchen Mitte letzter Woche in Kloten landete, galten weder Notstand noch drastische Corona-Massnahmen. Im Bundesstaat Wisconsin ist sie ein bekanntes Fernsehgesicht, während vieler Jahre hat sie bei Channel 3 (WISC-TV) als Anchorwoman die Abendnachrichten präsentiert.

Als langjährige US-Journalistin ist sie so einiges gewöhnt. Aber was seit der Pressekonferenz…