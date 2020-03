ONLINEPLATTFORM Wir dürfen uns im Moment nicht die Hand geben – physisch zumindest. Aber wir sollen uns mit Handreichungen im Alltag unterstützen. Wie in anderen Gegenden der Schweiz ist auch im Frutigland eine Welle der Solidarität angerollt. In den verschiedenen Gemeinden, bei den Kirchen, in Vereinen oder von privater Seite fragen sich viele Leute, wie sie in dieser schwierigen Zeit helfen können. Andere wiederum stehen plötzlich vor schier unlösbaren Aufgaben, wenn sie das Haus nicht mehr verlassen sollen.

Die Plattform des «Frutigländers» ist ein praktisches Werkzeug, um Hilfe anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Eine einfache, kostenlose und anonyme Dienstleistung, welche die Talschaft in einer Zeit vernetzt, in der es unabdingbar ist, zusammenzuhalten.

Auf …