INTERVIEW In der Coronakrise spürt der Kandersteger Hotelier und Präsident von GastroSuisse, Casimir Platzer, grosse Solidarität mit der Branche. Der Bundesrat habe die richtigen Sofortmassnahmen getroffen. Sollte die Situation jedoch über den 19. April hinaus anhalten, werde das Geld nicht reichen.

«Frutigländer»: Herr Platzer, wie erleben Sie die restriktiven Corona-Massnahmen als Hotelier in Kandersteg und als Präsident von GastroSuisse?

Casimir Platzer: Die Massnahmen treffen das Gastgewerbe sehr hart, die Branche steht in der ganzen Schweiz praktisch still. Die Hotels dürfen zwar noch geöffnet sein, trotzdem haben die allermeisten wegen des Coronavirus geschlossen, da gar keine Nachfrage mehr besteht. Bis zum 19. April werden die Umsatzeinbussen im Gastgewerbe auf über drei…