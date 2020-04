MOBILITÄT Die Nachfrage im öffentlichen Verkehr ist in der «ausserordentlichen Lage» massiv eingebrochen. Nun erhalten InhaberInnen eines General-, Verbund-, Strecken- oder Moduljahresabonnements 15 Tage zusätzliche Kulanz.

Die Corona-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Die Reduzierung des Angebots und die einschneidenden Massnahmen mit der Aufforderung, den öV nur in wichtigen Anliegen zu nutzen, haben zu einem Nachfrageeinbruch von rund 80 Prozent geführt. Den Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr entgehen somit jeden Monat Einnahmen in der Höhe von rund 500 Millionen Franken. Gleichzeitig erheben AbonnentInnen, die ihren Fahrausweis während der Pandemie aus verschiedenen Gründen nicht nutzen können, verständlicherweise Forderungen an die…