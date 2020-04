FUSSBALL Beim FC Reichenbach wie auch beim FC Frutigen bedauert man den Unterbruch wegen des Coronavirus, ist aber auch froh über die klaren Regelungen. Die Funktionäre nutzen die Zeit auf unterschiedliche Art und Weise.

MICHAEL MAURER

Nur wenige Tage nach Auftreten des ersten Coronavirusfalles in der Schweiz setzte im Fussball eine Dynamik ein, die schliesslich Mitte März in der kompletten Einstellung des Spiel- und Trainingsbetriebes bis mindestens am 30. April gipfelte. Christian Kallen, Sportchef bei den Reichenbacher Kickern, konnte sich zu Beginn derart einschneidende Massnahmen noch nicht vorstellen. Als dann ab Ende Februar stetig Auflagen mit Wirkung auf die Sportwelt verhängt wurden, herrschte teilweise etwas Verwirrung. Was war nun noch erlaubt? Was war nicht mehr zulässig…