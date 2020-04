Grössere Menschenansammlungen sind derzeit nicht erlaubt. Von dieser Einschränkung betroffen sind auch die Musikgesellschaften: Konzerte werden gestrichen, alle Proben fallen aus. Damit Lippen und Lungen nicht komplett einrosten, heisst es nun: improvisieren.

«Hey, salü Kandersteg! Ich hoffe, ihr seid alle gesund!» So beginnt das erste Video, das Dirigent Michael Balzan «seiner» Musikgesellschaft via Whats-App schickte. Immerhin gut zehn Minuten dauert die Aufnahme, und Balzan hält sich auch nicht lange mit der Begrüssung auf. Parallel zur WhatsApp-Nachricht haben die Mitglieder der MG Kandersteg Noten per E-Mail erhalten. Nun ist Einspielen angesagt, «Flexitüde 1» heisst das Notenblatt.

Anleitung mit vollem Körpereinsatz

Der Dirigent spielt und singt vor, wie er sich das Ganze wünscht,…