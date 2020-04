Confiseure und Bäcker sind auf den Osterumsatz angewiesen – doch die Lage ist schwierig. Das Geschäft würde erst kurz vor den Festtagen richtig anziehen, hoffen regionale Anbieter.

MICHAEL SCHINNERLING

«Wir hatten natürlich schon Angst, dass die produzierten Hasen nicht verkauft würden. Die Produktion beginnt bei uns etwa acht bis zehn Wochen vor Ostern, zum Zeitpunkt des Lockdowns war das meiste schon fertig», erklärte Philipp Blaser von der Confiserie Blaser in Frutigen. Daher musste das Unternehmen reagieren und stellte alle Hasen in einem improvisierten Onlineshop ins Netz. In der Zwischenzeit wurde gut verkauft. «Ich denke, bis Ostern geht der Rest noch weg», sagt Blaser.

Die Confiserie stellt rund 35 verschiedene Hasen her. Am beliebtesten seien die mit Milchschokolade. «Da wir den…