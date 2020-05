Ob in kleinen Wohnungen oder grossen Geschäftsgebäuden: Samira Nejadi hat stets den Überblick und bestimmt, wo und wie der Strom verlaufen soll. Seit einem knappen Jahr wird sie zur Elektroplanerin ausgebildet – für die geflüchtete Afghanin eine hart erkämpfte Perspektive.

BIANCA HÜSING

Samira Nejadis Wünsche sind bescheiden. Gern würde die 22-Jährige mit ihrer Familie in eine grössere Wohnung ziehen – am liebsten nach Thun. Weil sie in Frutigen arbeitet und in Bern die Berufsschule besucht, wäre die Lage der Stadt ideal. Ausserdem träumt sie davon, endlich einmal Frankreich zu sehen. Davon hält sie zurzeit nicht nur die Corona-Krise ab, sondern auch ihr Aufenthaltsstatus. Als vorläufig aufgenommene Ausländerin mit F-Ausweis darf sie nicht frei reisen. Doch bald schon könnte ihr Wunsch in…