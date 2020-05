NEUES BUCH Eben ist die 14. Auflage des Berg-Beizli-Führers 2020 / 21 erschienen. Richi Spillmann und sein Team stellten für das neuste Nachschlagewerk 1279 Gaststätten aus der ganzen Schweiz zusammen, aufgeteilt in neun Regionen. Alle aufgeführten Lokale sind an Wander-, Höhen- oder Bikewegen und nicht an Touristenstrassen oder bei Bergbahnstationen gelegen. Alphabetisch nach Ort oder Tälern aufgeführt sind Telefonnummern, Informationen über Anreise, Infrastruktur, Öffnungszeiten, Übernachtungsund Wandermöglichkeiten sowie die nächstgelegenen ÖV-Stationen zu finden. Aus dem Frutigland sind total 34 Beizli (inklusive SAC-Hütten) aufgeführt.

Wegen der ausserordentlichen Lage ist es vorteilhaft, sich vor einem geplanten Ausflug über die Öffnungszeiten zu informieren.

