Kommendes Wochenende ist Wiedereröffnung im Naturfreundehaus Gorneren. Künftig kümmern sich die Gastgeber Deborah Camponovo und Dominik Suhajda um die Herberge.

«An einem wundervollen Ort mit Leidenschaft das tun, was uns gefällt», so antworten die beiden neuen Pächter auf die Frage, weshalb sie sich für die einfache Herberge im Kiental entschieden haben. Dominik Suhajda ist erfahrener Küchenchef, Deborah Camponovo Betriebsleiterin in Facility Management HF. Die beiden wollen saisonal und möglichst mit regionalen Produkten kochen, traditionsgemäss auf dem über sechzigjährigen Holzkochherd. Auf der kleinen Speisekarte finden sich auch bewährte Spezialitäten wie zum Beispiel die «Gorneren-Rösti».

Zu den neuen Angeboten gehört der «Wander-Juni»: Zum Pauschalangebot gehören im Juni jeweils…