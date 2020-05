Am vergangenen Mittwoch fand die Hauptversammlung des Vereins Pro Senectute Frutigland am Wohnsitz des Präsidenten Karl Klossner statt. Der Rahmen dieser Veranstaltung war ein anderer, als dies gewöhnlich der Fall ist, denn besondere Zeiten erfordern besonderes Handeln, so Klossner.

Das Publikum fehlte aufgrund der behördlichen Vorgaben zur Bekämpfung des Coronavirus. Alle Mitglieder erhielten die Unterlagen und damit die Möglichkeit zur schriftlichen Ausübung ihrer Rechte vorgängig per Post. Präsident Karl Klossner, Vizepräsident Hanspeter Burri und Sekretärin Cornelia Lengweiler werteten die eingegangenen Abstimmungsformulare vor Ort aus.

Das Protokoll der letztjährigen HV wurde genehmigt, ebenso die Jahresberichte, die Jahresrechnung 2019 und der Bericht der Revisionsstelle. Den…